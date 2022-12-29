Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 14:49

Путин утвердил закон, регулирующий работу такси

Закон вводит обязательства и для службы заказов такси
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, утвердил закон, регулирующий работу такси.

Принятый закон дает право самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси, однако для этого потребуется ряд требований. Согласно документу, нельзя работать при наличии неснятой или непогашенной судимости по тяжелым статьям, а также если водитель имеет более трех неоплаченных штрафов, или же если за последний год был лишен прав. Кроме того, водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Закон вводит обязательства и для службы заказов такси, которая должна открыть филиал в регионе, если в сутки там заказывают более 4 тысяч машин. Эта норма вступит в силу с сентября 2025 года. Кроме того, они будут обязаны хранить данные о заказах на российской территории.