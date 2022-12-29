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НовостиПолитика29 декабря 2022 14:50

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы России

В случае их гибели семьям будет выплачено по пять миллионов рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы России

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о гарантиях выплат командированным в новые регионы страны в случае их гибели или ранения.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он предполагает гарантированные выплаты в размере трех миллионов рублей при получении командированными ранений, травм или контузии. В случае их гибели семьи командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области получат пять миллионов рублей.

Также глава государства внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности. Согласно им, в случае гибели волонтеров на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей их семьи получат выплаты в том же размере, что и родные погибших командированных. В случае ранения волонтерам будут выплачены три миллиона рублей.

Как писал сайт KP.RГ, в начале марта 2022 президент России объявил о выплатах семьям погибших и раненным в ходе спецоперации на Украине.