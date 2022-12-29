Путин обязал чиновников сообщать в прокуратуру о склонении их к коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что чиновники должны это делать не позднее, чем через пять дней после таких фактов.

При этом уточняется, что если чиновник сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, то он будет находиться под защитой государства.

Как писал сайт KP.RU, также 29 декабря Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание диверсионных сообществ. УК России дополняется новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Законом предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 15 лет заключения со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей.

На прошлой неделе Совфед поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.