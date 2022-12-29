Аварийные отключения электроэнергии действуют в Николаевской области Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аварийные отключения электроэнергии действуют в четверг, 29 декабря, в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщает компания «Николаевоблэнерго».

«В Николаевской области - аварийные отключения электроэнергии. Сохраняем спокойствие!», - сказано в заявлении компании.

Ранее в Николаевской области второй раз за день была прозвучала воздушная тревога. Украинские СМИ заявили о взрыве в области, а также опубликовали кадры поднимающегося дыма, после чего появились сообщения о том, что Николаев обесточен.

Напомним, в прошлый вторник, 27 декабря, замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве ситуация с энергоснабжением остается достаточно сложной, уточнив, что экстренные отключения электроэнергии в украинской столице продолжатся всю зиму.