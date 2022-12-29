Минобороны Белоруссии показало, как была сбита украинская ракета С-300 Фото: Telegram

Министерство обороны Белоруссии показало, как была идентифицирована, а также взята на сопровождение и после пересечения границы республики сбита украинская ракета С-300.

Напомним, ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны примерно в 10 часов в четверг, 29 декабря, а ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

Как писал сайт KP.RU, о падении ракеты сразу же доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Рассматривалось две основные версии произошедшего. Согласно первой, ракета залетела на территорию страны, просто пролетев не в ту сторону, аналогично с инцидентом в Польше. Согласно второму варианту, ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.