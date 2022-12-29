Вице-премьер Новак заявил, что готовится реализация ответа России на потолок нефтяных цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни - соответственно, уже сразу после праздников", - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что в этом порядке будет прописан механизм мониторинга, реализации указа.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе сообщается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только с особого разрешения президента страны. Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.