Кадыров принял извинения Ватикана за высказывания папы Римского о чеченцах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял обращение Ватикана с извинениями за высказывания папы Римского Франциска, который ранее заявил о жестокости чеченцев. При этом глава республики призвал впредь быть аккуратнее в подобных высказываниях.

«Нам приятно. Мы принимаем извинения. И просим всех впредь быть аккуратнее с подобными заявлениями, особенно касающихся чеченцев», - заявил глава Чеченской Республики, отвечая на вопрос журналиста RT Arabic Мохаммада Кассаба о том, принимает ли он извинения понтифика за оскорбительные высказывания в адрес чеченцев.

Напомним, ранее Кадыров ответил на слова Франциска, показав, как чеченские бойцы обращаются с пленными украинскими солдатами на передовой. Глава Чечни добавил, что в жестокости нет никакого желания, а также необходимости.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство по диалитическим каналам получило от Ватикана обращение с извинениями за высказывания папы Римского.