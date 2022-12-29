Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на президентских выборах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на президентских выборах в России, как и любой российский гражданин, однако никогда не будет этого делать.

«А почему бы и нет? Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать» - заявил глава Чечни, комментируя слухи о том, что он является преемником Владимира Путина на посту президента России.

Кадыров заявил, что сейчас Россией управляет «мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный». По его словам, «после такого руководить, управлять страной практически невозможно. Кроме того, глава Чечни пообещал помогать Путину.

Как писал сайт KP.RU, Кадыров также заявил, что в конце специальной военной операции Россия поднимет флаг победы в Киеве.