Россияне назвали самые раздражающие дела накануне Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне празднования Нового года россияне поделились, какие дела больше всего их раздражаю. Опрос проводили эксперты SuperJob среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Так, каждый 11-й россиянин признался, что больше всего не любит готовить к празднику (9%). На втором месте оказалась уборка и мытье посуды (8%). Третью строчку рейтинга нелюбимых дел занял вариант искать подарки - это не любят делать 7% опрошенных. Еще 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят 6% россиян. Об этом пишет Газета.Ru.

Большие траты раздражают 5% респондентов. Еще 5% россиян в подготовке к Новому году раздражают любые дела и обязанности. При это 39% участников опроса рассказали, что в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего.

Ранее "Известия" писали, что почти 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 тыс. рублей. При этом мужчины хотят видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины - бутерброды с икрой.

Также Life.ru рассказывал для 38% россиян главным составляющим Нового года является семья, близкие люди рядом, для 23% - нарядная ёлка и для 18% - застолье. Также к ним отнесли подарки (11%), общение и встречи с друзьями, близкими, поход в гости (7%).