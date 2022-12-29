Эксперт по энергетике Калачев: Потолок цен на нефть не отнимет у России партнеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт комитета Госдумы РФ по энергетике Андрей Калачев считает, что несмотря на введенный рядом стран потолок цен на нефть и ответные меры РФ, это не отнимет у России партнеров.

Он полагает, что Европа ввела потолок цен на нефть формально, чтобы сохранить лицо, в действительности же он не скажется на расценках.

Прежде всего, кроме тех стран, которые согласились с потолком цен, есть еще много других, в числе которых Китай, Индия, Турция. Россия успешно сотрудничает с ними и наращивает товарооборот. Об этом сообщает телеканал "360".

- Несмотря на все крики и санкции со стороны Запада, они продолжают с нами работать, - обратил внимание эксперт.

Калачев уверен, что эти страны не откажутся от сотрудничества, потому что, с одной стороны, это выгодно, а с другой - выбора почти нет, поскольку Россия производит около 20-30% нефти и природного газа на всем мировом рынке.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщал, что российское правительство готовит порядок реализации указа президента об ответных мерах на установление потолка цен на нефть из России. Он также объяснил, что в этом порядке будет прописан механизм мониторинга, пишет RT.

Также "Известия" сообщали, что Россия намерена продавать свою нефть исключительно по рыночным ценам, так как введение любых ограничений на максимальную цену может деформировать рынок. Как пояснил глава российского Минфина Антон Силуанов, прогнозы по спросу на нефть остаются благоприятными.