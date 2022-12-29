Экс-депутат Филиппо обвинил режим Зеленского в воспевании нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным трендом 2022 года стала солидарность западных стран с пронацисткими властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, об этом написал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.

Филиппо подчеркнул, что 2022 станет годом, когда было модно безоговорочно поддерживать режим, который воспевает нацистов и является одним из самых коррумпированных в Европе!

Политик уточнил, что под этим государством он имеет в виду Украину при президенте Зеленском.

Филиппо отметил, что подобная тенденция говорит о «загнивании» европейской системы.

Как писал сайт KP.RU, лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США предвестником новой мировой войны. Он заявил, что США просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.

Ранее Филиппо утверждал, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать. Также он высказал уверенность в том, что в скором времени правда выяснится и мир узнает, кто стоит за взрывами на подводных газопроводах.