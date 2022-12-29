Росстат: Уровень безработицы в России снизился до 3,7% в ноябре 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в ноябре 2022 года безработными гражданами числились 2,7 миллиона человек, а уровень безработицы в стране снизился до 3,7% с 3,9% в октябре.

Также теперь среднее время на поиск работы в ноябре составил у женщин 6,2 месяца, у мужчин - 6,0 месяца. Об этом со ссылкой на Росстат пишет "Российская газета".

В ноябре сократилось число безработных, которые тратили на поиск работы от 1 до 3 месяцев, на 1,7 п.п. по сравнению с октябрем. Количество таких соискателей составило 29,5% (в городской местности - 32,1%, в сельской - 23,9%).

По данным ведомства, самостоятельный поиск работы выбирали 71,8% безработных россиян. Чаще всего они обращались к друзьям, родственникам и знакомым для помощи в трудоустройстве.

Ранее Life.ru писал, что российский власти смогли удержать рынок труда от роста безработицы, хотя ранее для этого правительство продумало специальные меры, применение которых по итогу не потребовалось. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов, данная ситуация позволяет сделать очень важный задел, в том числе и на будущее.