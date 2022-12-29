Врач предупредила об опасных последствиях длительного курения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян предупредила россиян о негативных последствиях длительного курения.

По словам эксперта, при курении на протяжении длительного времени значительно возрастает риск возникновения серьезных заболеваний сердца и сосудов, легких, волос и кожи.

- Считается, что, чем выше индекс курения, тем выше вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, рака легких, - объяснила Гамбарян РИАМО.

Также она напомнила, что такая вредная привычка приводит к атеросклерозу сосудов, к сужению и закупорке сосудов, что в результате грозит возникновением инфаркта, инсульта, гангрены нижних конечностей

Кроме того, у курящего человека страдают кожа и волосы. Все дело в том, что курение разрушительно действует на такие белки, как коллаген и эластин, которые обуславливают тургор и упругость кожи и состояние волос.

Ранее ОТР сообщал, что глава отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Блохина Давид Заридзе рассказал, что риск развития рака легкого при курении электронных сигарет в сравнении с обычными значительно ниже. Однако это не означает, что "электронки" безвредны, напомнил он.