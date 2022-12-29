Кадыров: «Зеленского лучше судить в Грозном» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость.

Бойцы из зоны спецоперации спросили у Рамзана Кадырова, где надо судить Зеленского, когда его вытащат «из его бункера» и СВО закончится.

«Я считаю,... Зеленского лучше судить в Грозном», - сообщил Кадыров.

Он отметил, что «в Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать...».

Кроме того, Кадыров добавил, что «мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью».

Как писал сайт KP.RU, также в ходе прямой линии Рамзан Кадыров сообщил, что прошедшая в конце октября этого года на Украине специальная отдельная операция «Возмездие» была только первым этапом, анонсировав второй и более жесткий этап этой операции.

Кроме того, он заявил, что в конце специальной военной операции российские войска поднимут флаг победы в Киеве.

27 декабря 2022 года Кадыров сообщал, что украинское командование не успевает как следует обучить своих новобранцев, а также восполняет огромные потери ВСУ неподготовленными бойцами. Он отметил, что в таких условиях потери ВСУ становятся все больше, а число желающих оказывать сопротивление российским военным уменьшается.