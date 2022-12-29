ЦБ РФ разрешил банкам из недружественных стран переводить рубли из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за границу денежные средства в рублях с корреспондентских счетов, которые были открыты в российских кредитных организациях. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 29 декабря, на сайте регулятора.

Как сообщается, мера поддерживает расчеты в российской валюте по внешнеторговым операциям. «В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры», - сказано в заявлении Центробанка России.

Напомним, в начале сентября этого года регулятор предупредил о решении ограничить продажу бумаг недружественных государств неквалифицированным инвесторам ценных бумаг. Уточнялось, что с 1 октября 2022 года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку бумаг из недружественных государств, только если доля подобных бумаг в портфеле инвестора в результате сделки превышает 15%.