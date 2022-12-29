Юрист дала советы, как законно увеличить размер алиментов на ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Матвеева рассказала россиянам, как можно увеличить сумму алиментов на ребенка.

Прежде всего, стоит помнить, что повысить размер выплат можно через суд, если изменились обстоятельства. Об этом пишет Газета.Ru.

- Размер алиментов можно увеличить, например, если потребности ребенка возросли. Когда алименты выплачиваются в долях к заработку и (или) иному доходу, при этом официальный заработок очевидно занижен, то стоит обращаться в суд об изменении порядка взыскания алиментов и переходить на твердую денежную сумму, которая может учесть реальные расходы на ребенка, - объяснила эксперт.

Матвеева также напомнила, что законом предусмотрено взыскание через суд неустойки в случае долга по алиментам. За каждый день размер такой "пени" составляет 0,1%. За год может "набежать" 36%.

Ранее RT писал, что Иван Соловьёв объяснил, почему супругам нужно документировать нюансы вновь возникающих правоотношений. Если поначалу мужчины, как правило, выплачивают алименты, то со временем понимают, что никаких письменных обязательств у них нет, поэтому самовольно решают либо снизить размер выплат, либо вовсе прекратить их, отметил специалист.

Тем временем, "Пятый канал" напоминает, что в попытках обмануть женщин из-за алиментов мужчины могут использовать различные способы. Они могут официально перейти на минимальную оплату труда или же - в случае рождения ребенка во второй семье - снизить суммы выплаты для первенцев, предупредила юрист Людмила Александрова.