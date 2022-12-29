Что будет с рублем до августа 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин дал прогноз, что будет с рублем до августа 2023 года.

по словам эксперта, до этого времени курс российской валюты будет постепенно снижаться примерно, однако затем стабилизируется. Об этом пишет РИАМО.

- Наш базовый прогноз (до конца 2022 года) предполагает весьма умеренное снижение рубля к доллару, евро и юаню к концу 2023 года до 74, 78,4 и 10,6 соответственно. Мы полагаем, что рубль будет небыстро, но последовательно дешеветь примерно до августа, после чего его курс стабилизируется, - заявляет Сыроваткин.

При этом он добавил, что в будущем году эксперты не ожидают резких колебаний курса рубля.

Ранее Life.ru писал про курс доллара в 2023 году. По оценке аналитиков, он не претерпит существенных изменений и останется в диапазоне 70-75 рублей. Сейчас власти США делают всё для того, чтобы сохранить стабильность доллара и за счёт высоких ставок ФРС привлекать глобальные потоки в страну. Однако всё чаще различные государства ищут альтернативные доллару валюты.

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