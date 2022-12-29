В США описали судьбу Украины цитатой из «Анны Карениной» Фото: REUTERS

Обозреватель американской газеты The Hill Дональд Кирк заявил, что в случае, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой, это крайне болезненно скажется на западных странах.

Как отмечается в статье журналиста, в таком случае Киев пополнит копилку неудач западных стран наряду с Афганистаном и Вьетнамом. В качестве подтверждения своих слов автор материала привел цитату русского писателя Льва Толстого из романа «Анна Каренина» о счастливых и несчастливых семьях.

«Победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история», - перефразировав слова классика обозреватель издания.

Крик заявил, что нельзя соглашаться на компромисс или поражение, даже в случае, если Киев и не добьется победы. По его словам, страны Запада «поставили на карту демократию и свободу» на Украине, в связи в этим они обязаны предоставлять помощь украинской стороне «во что бы то ни стало».