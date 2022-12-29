Владимир Путин снизил платежи по микрозаймам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.

Согласно закону вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.

Кроме того, по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от суммы основного долга. Ранее этот порог составлял 30%.

Как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев специальной военной операции, а также для детей любых военных - участников спецоперации на Украине.

Также указом президента России временно освобождены от декларирования доходов и расходов военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновники, которые командировали в новые российские регионы.

Кроме того, президент Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции.

Сегодня, 29 декабря, Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание диверсионных сообществ.