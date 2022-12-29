Сенатор Джабаров назвал задачи спецоперации российской "формулой мира" Фото: Александр КОЦ

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не может принять "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это связано с тем, что у Москвы есть свой взгляд на украинский кризис, объяснил сенатор в беседе с изданием Lenta.ru.

- У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале спецоперации. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия, - завил Джабаров.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что руководство России не намерено вести какое-либо обсуждение завершения украинского конфликта на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также указал на неготовность к разумному диалогу со стороны украинских властей, пишут "Известия".

А до этого "Пятый канал" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отвод Вооруженных сил России к границам 1991 года - единственная возможность завершить конфликт в Незалежной. Только после этого Киев пойдет на переговоры с Москвой, заверил он.