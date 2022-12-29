В Госдуму внесены законопроекты о цифровом рубле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Документы разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России.

Первый законопроект вносит изменения в ряд законов, которые определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ.

Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс России, в том числе об отнесении цифровых рублей к безналичным денежным средствам. Отмечается, что права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 29 декабря, в Госдуму внесены поправки в закон «О ветеранах», направленный на социальную поддержку семей участников специальной военной операции на Украине. Как уточняется, в соответствии с документом, супруги военных, погибших при исполнении своих обязанностей, будут получать максимальные меры соцподдержки, при этом данные меры поддержки не будут завесить от условий проживания.

17 ноября 2022 года в Госдуму вносился проект закона, который предлагает регулировать майнинг. Отмечалось, что деятельность по майнингу цифровых валют в России сейчас активно развивается, однако на законодательном уровне ее регулирования до сих пор нет.

Ранее Центробанк России опубликовал свои предложения по регулированию рынка криптовалюты в стране.