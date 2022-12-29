Аналитик Юшков считает диалог с европейскими компаниями необходимым для газового хаба в Турции Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что прежде, чем приступать к полноценной работе над созданием турецкого газового хаба, России необходимо начать диалог с европейскими компаниями и убедиться в их готовности покупать российские энергоносители через Турцию.

- Пока речь идет не о полноценном строительстве хаба, а о подготовительной части ... хаб подразумевает приход в Турцию дополнительных объемов газа и, вероятно, на первом этапе "Газпром" вернется к мощностям "Южного потока", который подразумевал прокладку от Ямала до Анапы двух очередей ГТС суммарной мощностью 63 миллиарда кубометров, - объяснил эксперт.

Юшков также добавил, начинать диалог с Европой нужно, поскольку турецкой стороне тоже необходимо расширять ГТС в этом направлении. Об этом пишет Lenta.ru.

- Понятно, что с политиками диалог пока невозможен, а вот с компаниями - да. Пусть это будут непубличные, осторожные переговоры, но они в любом случае необходимы, - считает он.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Турция и РФ приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. Он добавил, что строящийся газовый хаб обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, пишут "Известия".

Также RT писал, что решение по проекту газового хаба в Турции будут приняты в 2023 году. Как заверил российский вице-премьер Александр Новак, "Газпром" активно работает с республикой и другими участниками рынка по этому вопросу.