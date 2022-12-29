Путин законодательно запретил перепрофилировать детские лагеря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса России, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению.

Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.

Как сообщал сайт KP.RU, 29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. По таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от суммы основного долга. Ранее этот порог составлял 30%.

Также президентом подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев специальной военной операции, а также для детей любых военных - участников спецоперации на Украине.

Президентским указом временно освобождены от декларирования доходов и расходов военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновники, которые командировали в новые российские регионы.