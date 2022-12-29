Дерматолог объяснила, кому противопоказано пользоваться патчами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дерматолог Мария Журавлева рассказала об использовании патчей и напомнила, кому их применять противопоказано.

По словам специалиста, патчи для лица не стоит использовать людям с чувствительной кожей. Об этом пишет Газета.Ru.

- Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие пленки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса, - предупредила Журавлева.

Также она призвала не доверять обещаниям маркетологов, убеждающих, что эффект от патчей сравним с результатом инъекционных косметических процедур.

- Не верьте...ни одно наружно вещество не сможет проникнуть так глубоко, как это делает игла, доставляющая активные вещества в глубокие слои кожи, - объяснила эксперт.

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