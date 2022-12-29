Дочь Пеле опубликовала прощальное фото с отцом Фото: REUTERS

Дочь Пеле - Келли Насименту опубликовала трогательную последнюю фотографию со своим отцом.

«Все, что мы есть, благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», - подписала Келли прощальное фото.

Дочь Пеле опубликовала трогательное последнее фото с отцом

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 29 декабря, умер Пеле - легендарный футболист. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.

Пеле был экстренно госпитализирован в конце ноября из-за респираторной инфекции. В начале декабря 2022 года сообщалось, что лечение от рака легендарного футболиста перестало давать нужный результат и организм 82-летнего бразильца больше не реагирует на химиотерапию. Медики стали оказывать Пеле паллиативную помощь, что означает снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкобольного.