Вернувшаяся в группу «Блестящие» Надя Ручка вспомнила, как пережила два изнасилования Фото: с личной страницы в соцсети.

Певица Надя Ручка снова в «Блестящих». В свой родной коллектив она вернулась в 2022 году, а покинула проект в 2014. Тогда уходила по семейным обстоятельствам: нашла мужчину, за которого захотела выйти замуж. Теперь она мама и счастливая жена, но личное счастье старается не афишировать, оно любит тишину.

Сейчас в ее жизни все размеренно и спокойно, она смотрит на мир с уверенностью, а еще поддерживает женщин, которые столкнулись с насилием. Певица дважды пережила подобное в молодости. Первым обидчиком стал ее молодой человек. Он ухаживал за будущей артисткой в старших классах, спортсмен, на хорошем счету. Но в какой-то момент решил напасть на девушку.

- Я упиралась, как могла… Я просила, чтобы он так не делал. Не так представляла свой первый раз в жизни, — с горечью говорит звезда.

Тогда ей потребовалось немало времени, чтобы научиться с этим жить. В полицию заявлять не стала, предпочла забыть. Второй раз ситуация повторилась спустя несколько лет. И снова на нее напал человек, которому она доверяла.

Надя с ухажером собиралась в кино, по пути он заехал домой что-то забрать, предложил ей подняться. А потом употребил что-то и стал неадекватным. ей подняться к нему. Далее все развивалось, как в кошмарном сне.

- Кричал: «Я тебя сейчас с балкона выкину! Или будет по-моему, или ты вылетишь отсюда», — делится Ручка с Пятым каналом.

После случившегося она замкнулась в себе и спасалась алкоголем, даже думала свести счеты с жизнью. И только годы спустя обратилась к психологу, и смогла справиться с проблемой.

- На это ушло 10 лет. Не надо позволять этим страхам гнездиться у тебя в голове, - заключает артистка.

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