Дмитрий Колдун признался, что его всюду "закрыли" после ссоры с Дробышем Фото: Архив "КП"

Белорусский певец Дмитрий Колдун бывает в России чаще, чем могут предположить многочисленные российские фанаты. Артист живет, по сути, на две страны, работает, да и вообще любит погулять по центру Москвы с шагомером.

После «Фабрики звезд» и конкурса «Евровидение», в нулевые, жизнь Дмитрия круто изменилась. Но не так, как думают многие: Колдун вовсе не купался в лучах славы, подсчитывая миллионы. Два года в его жизни длилась настоящая черная полоса. И началась она после конфликта с Виктором Дробышем.

Артист признается, что если бы не «Фабрика звезд», он так и остался химиком, кем был по диплому. После проекта начались концерты, но в миллионных гонорарах он не купался.

- Мы получали по сто долларов за концерт. На тот момент это было две с половиной тысячи рублей плюс 300 рублей суточных. Разжиться на этом было невозможно, конечно, - делится артист с сайтом mk.ru.

Подсчитывая финансы тех лет, артист разводит руками: за все гастроли заработал не более трех тысяч долларов, но это все равно был успех.

С того момента, как Дмитрий побывал на «Евровидении», он не общается с продюсером Виктором Дробышем. Между ними кошка пробежала еще с момента подготовки Дмитрия к конкурсу от Беларуси. Колдун тогда ушел от него к Филиппу Киркорову, и Дробыш расценил это как предательство, ведь Дробыш серьезно вложился в молодого артиста и делала на него ставку. Но у каждой медали две стороны и Колдун высказывает свою версию конфликта. Ему не хватало творчества. Потом оказалось, что песня для «Евровидения» уже была записана на дисках, а это скандал. Продюсер, вместо того, чтобы исправлять ситуацию, пропал с радаров. Тогда-то и появился Киркоров, дал свою песню и помог с номером. На на «Евровидение-2007» Дмитрий занял шестое место в финале конкурса. Этот результат никому из Беларуси больше не удалось повторить. А Киркоров и Дробыш после событий тех лет не общаются.

- Меня потом всюду закрыли, я остался один на один из-за разногласий с Дробышем. И как ты можешь капитализировать известность, которая тебе не принадлежит и которая не тобой создана? Никак! - говорит Дмитрий.

Шоу-бизнес – это прежде всего большие вложения, а уже потом, узнаваемость. А тогда ему перекрыли кислород полностью. Иногда удавалось выступить на фестивалях.

- Хотя везде вставляли палки в колеса. Говорили вроде как с Колдуном дела не иметь, он всех «кидает». От одного ушел, от второго, колобком называли, - поделился артист.

Несколько лет он жил в забвении, но сейчас ситуация наладилась: есть песни, выступления, деньги.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа лучшая телеведущая страны. И это не Екатерина Андреева (подробнее)