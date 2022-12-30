ЛНР и ДНР примут новые Конституции 30 декабря

Новые регионы РФ примут свои Основные законы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституции двух новых республик в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут синхронно приняты 30 декабря. Информацию об этом распространила газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к Госдуме РФ.

Спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко также официально подтвердил журналистам, что в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 30 декабря «одним из вопросов будет принятие конституции».

Подчеркивается также, что основные законы Херсонской и Запорожской областей РФ, которые стали российскими регионами одновременно с двумя республиками Донбасса, будут приняты позднее (точные сроки при это пока не называются).

Ранее президент РФ Владимир Путин публично назвал появление в составе страны сразу четырех новых субъектов "важным промежуточным итогом" военной спецоперации России на Украине. По его словам, сейчас властям РФ необходимо сделать все для постепенной, но быстрой интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле.

Руководителями ДНР и ЛНР сейчас являются Денис Пушилин и Леонид Пасечник (они руководят субъектами в статусе "врио главы региона").. Врио губернаторами Херсонской и Запорожской областей РФ в настоящее время являются Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.