Bloomberg: богатейшие россияне потеряли в 2022 году более 90 миллиардов долларов

Состояние богатейших бизнесменов РФ существенно снизилось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые богатые россияне в 2022 году потеряли почти 93 млрд долларов США из-за ситуации на Украине. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg.

Согласно данным американского агентства, в феврале нынешнего года богатейшие россияне вместе потеряли почти 46,6 млрд долларов. После введения санкций со стороны западных стран сумма увеличилась еще на 47 млрд долларов.

В частности, как утверждают журналисты Bloomberg, состояние акционера горно-металлургического холдинга Evraz Романа Абрамовича сократилось на 9,3 млрд долларов.

Подчеркивается, что в первую очередь состояние российских миллиардеров существенно обрушилось из-за попадания целого ряда бизнесменов под западные санкции - некоторые ограничения предусматривали прямую конфискацию целого ряда активов предпринимателей. В итоге это сыграло свою роль и на их положении в рейтинге Bloomberg.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал о том, что изначально страны Запада отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, напомнив при этом и слова президента России Владимира Путина о том, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть свои же собственные средства».