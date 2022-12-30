Экономист Джафарли: страны, решившие ввести потолок цен на нефть из РФ столкнутся с последствиями

Введение потолка цен на нефть из РФ сыграет против его инициаторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли предупредил об ощутимых последствиях страны (прежде всего, западные), которые установили потолок цен на нефть из России. Его слова передает российское информагентство РИА Новости.

«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым», — заявил эксперт.

Он отметил, что пока не было зафиксировано особых всплесков цен на нефть. «Потолок цен, который ввели западные страны, и указ президента России, конечно же, создадут определенную напряженность на нефтяных рынках в будущем», — подчеркнул Джафарли.

Таким образом, заключает аналитик, потолок цен на российскую нефть сыграет против самих его инициаторов. При этом, окажет ли он влияние на экономическую ситуацию в РФ, на данный момент достоверно сказать нельзя, считает азербайджанский экономист.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах Москвы на введенный недружественными РФ странами потолок цен на российскую нефть. В соответствии с указом, Россия перестанет поставлять энергосырьё тем покупателям, которые присоединятся к ценовым ограничениям. Такое решение было принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями» США и примкнувших к ним государств, а также «в целях защиты национальных интересов РФ». Ограничения на экспорт нефти вступят в силу с 1 февраля 2023 года и будут действовать до 1 июля 2023 года.