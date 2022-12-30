В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

По всей Бразилии пройдут масштабные траурные мероприятия в связи со смертью Пеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бразилии с 30 декабря 2022 года официально объявлен трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Соответствующее решение уже принял действующий бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. О нем политик сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Политик рассказал, что в отличие от молодых бразильцев ему посчастливилось вживую наблюдать шоу, которое Пеле устраивал на футбольном поле. «Когда он касался мяча, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом», — вспомнил бразильский лидер в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, долгие годы страдавший от онкологии.

По данным бразильских средств массовой информации, смерть Пеле наступила из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Следствием этого стал отказ органов жизнедеятельности, отмечают медики, которые до последнего дня боролись за жизнь легендарного футболиста из Бразилии.