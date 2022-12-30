FT: экс-премьер Британии Блэр пытался убедить Путина принять политику Запада

Тони Блэр активно пытался склонить Владимира Путина принять сторону Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пытался добиться расположения российского президента Владимира Путина в начале его первого президентского срока, поэтому стремился побудить его принять ценности Запада. Информацию об этом распространила влиятельная британская газета Financial Times.

«Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — отмечается в недавно обнародованных официальных документах, передает источник издания. При этом высокопоставленные британские чиновники высказывали премьеру свои опасения на этот счет, однако Блэр продолжал настаивать на безусловной правильности и верности своей тактике.

Но в итоге, как отмечают представители британской элиты, план Блэра потерпел грандиозное фиаско: мириться с откровенно недружественными действиями Запада Путин категорически не захотел и начал проводить собственную независимую политику, направленную на упрочение международного положения России. Известно, что на неформально уровне сам Блэр и его коллеги по британскому кабмину признавали крах своей политик на упрочение отношений с РФ.

Тони Блэр занимал должность премьер-министра Великобритании на протяжении 10 лет: он находился на данном посту с 1997 по 2007 годы.