Арестович заявил о больших потерях среди боевиков ВСУ в Донбассе

Алексей Арестович выступил с неожиданным откровенным признанием о ситуации в рядах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войска Украины прямо сейчас несут очень серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР.

Информацию об этом публично распространил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Мы несем серьезные потери под Бахмутом и под Соледаром», — сказал он в эфире прямого эфира с публицистом Марком Фейгиным*.

По словам Арестовича, ситуация для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этих направлениях в Донбассе в настоящее время является крайне непростой и даже "граничащей с критической". Украинский чиновник полагает, что у ВСУ теоретически может появиться шанс исправить свое положения, но каких-либо реальных и обоснованных предпосылок к этому попросту нет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал окончательное освобождение четырех новых российских регионов (Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей) от украинских военных одной из важных задач и целей СВО.

*Марк Фейгин внесен в список иностранных агентов по решению министерства юстиции РФ.