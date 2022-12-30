Экономист Белогорьев предрек резкий рост стоимости российской нефти

Цены на российскую нефть вскоре могут вырасти, несмотря на западные санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти имеют реальную возможность добиться увеличения стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель. Об этом сообщил руководитель Экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев.

«Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие. Сейчас от текущей цены FOB, стоимости в порту отгрузки до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов США. На эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта», — рассказал Белогорьев журналистам информагентства РИА Новости.

Эксперт полагает, что вероятность реализации описанного им сценария развития событий довольно высока.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал целый перечень действенных ответных мер на введенный рядом недружественных стран потолок цен на российскую нефть.

Глава государства уже подписал соответствующий указ, согласно которому, поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", будут фактически полностью запрещены. Какие-либо исключения из этого указа своим решением сможет устанавливать сам президент Путин.