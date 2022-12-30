Что произошло в ночь на 30 декабря

Алексей Арестович пессимистично высказался о ходе боевых действий в Донбассе для ВСУ Фото: из соцсетей

Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского заявил о том, что ВСУ в настоящее время несет очень серьезные потери в районах Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Соледара в ДНР. В целом чиновник негативно оценил ход боевых действий в Донбассе для украинской армии.

В Бразилии скончался легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле. Знаменитый спортсмен, долгое время страдавший от онкологического заболевания, умер на 83-м году жизни. Уже известно, что Пеле будет похоронен на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос. В связи со смертью футболиста в Бразилии объявлен трехдневный траур.

На 82-году жизни в Лондоне скончалась культовый британский модельер Вивьен Вествуд, которая считается родоначальницей стиля панк в мире высокой моды. Причины ее смерти пока официально не озвучиваются.

Российские власти имеют реальную возможность добиться увеличения стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель. Такой прогноз дал руководитель Экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев. По его словам, такому развитию событий не помешает даже введенный недружественными странами потолок цен на нефть из РФ.

Власти Молдавии решили полностью свернуть сотрудничество с Россией по всем направлениям. По словам молдавского президента Майи Санду, причиной данного решения стал конфликт на Украине, в котором Кишинев принял сторону Киева.

Богатейшие россияне потеряли в 2022 году более 90 миллиардов долларов США. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, изучив данные о состоянии, активах и доходах крупнейших бизнесменов РФ в рамках своего традиционного рейтинга.