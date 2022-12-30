Бывший премьер Украины Азаров: США знают о разворовывании выделяемой Киеву помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Соединенные Штаты знают и терпят разворовывание украинским лидером Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи.

- Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят - гробить страну - они будут закрывать на это глаза, - заявил бывший глава правительства в интервью на Youtube-канале "Мрия".

При этом Азаров добавил, что президенту Украины придется несладко в случае, если палата представителей в Конгрессе все же проведет аудит выделяемой Киеву помощи. Он также предположил, что в данном случае речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.

Ранее с требованием о тщательной проверке "каждого цента" американской финансовой помощи Украине публично выступила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин. Однако в результате Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не поддержал законодательную инициативу, предполагающую проведение проверки.