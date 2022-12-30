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НовостиПолитика30 декабря 2022 5:02

"Конец одной эры и начало новой эпохи": Бывший президент Польши сделал важное заявление

Бывший президент Польши Квасьневский предупредил, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны
София ГОНЧАРОВА
Бывший президент Польши Александр Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса". Об этом политик заявил в интервью Polsat.

По его мнению, из-за украинского конфликта мир сильно изменился и сейчас он находится на пороге Третьей мировой войны.

- С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи, - поделился своими предположениями Квасьневский.

Кроме того, другими элементами разрушения старого мирового порядка он назвал избрание на пост президента Америки Джо Байдена и противоречия между Китаем и Тайванем.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что считает возможной Третью мировую войну. Он предупредил, что кроме Украины усугубить положение может конфликт вокруг Тайваня. А до этого он говорил, что "США движутся в ад". Виной всему, по его мнению, действия нынешней администрации.