"Конец одной эры и начало новой эпохи": Бывший президент Польши сделал важное заявление

Бывший президент Польши Александр Квасьневский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса". Об этом политик заявил в интервью Polsat.

По его мнению, из-за украинского конфликта мир сильно изменился и сейчас он находится на пороге Третьей мировой войны.

- С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи, - поделился своими предположениями Квасьневский.

Кроме того, другими элементами разрушения старого мирового порядка он назвал избрание на пост президента Америки Джо Байдена и противоречия между Китаем и Тайванем.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что считает возможной Третью мировую войну. Он предупредил, что кроме Украины усугубить положение может конфликт вокруг Тайваня. А до этого он говорил, что "США движутся в ад". Виной всему, по его мнению, действия нынешней администрации.