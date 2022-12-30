В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о российских войсках Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) жительницу освобожденного Сватово. Женщину подозревают в передаче Киеву информации о передвижениях российских военнослужащих и техники.

- Спецслужбами задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил России, - заявил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.

Также информатор не исключил, что ВСУ могли использовать полученные от злоумышленницы данные для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово.

Днем ранее, 29 декабря, сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные и расположении и маршрутах передвижения российских войск.

А до этого сотрудники ФСБ России ликвидировали группу украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область.