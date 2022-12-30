Минпромторг заявил о планах допфинансирования программ поддержки спроса на отечественные авто Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России программы поддержки спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование.

- Минпромторг отслеживает ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности авто. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года, - заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Также там уточнили, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 миллиарда рублей. Что касается льготного лизинга, то на это предусмотрены 2 миллиарда рублей и еще 2,7 миллиарда на программу субсидирования газомоторной техники.

Напомним, летом этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что Правительство России направит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. По его словам, эти средства должны простимулировать рынок той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена потребителям в России.