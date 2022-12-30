Прощание с Пеле начнется 2 января и продлится сутки

Гроб с телом Пеле выставят в центре стадиона "Вила Белмиро" Фото: REUTERS

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу, легендарным бразильским футболистом Пеле состоится 2 января 2023 года и продлится сутки. Об этом оповестил футбольный клуб "Сантос". Гроб с телом звезды выставят в центре стадиона "Вила Белмиро", где с Пеле сможет проститься любой желающий.

Уточняется, что в 10:00 по местному времени тело Пеле привезут из больницы на стадион, где оно будет находится до самой церемонии похорон, которая пройдет 3 января в 10 утра.

Ранее стало известно, что Пеле похоронят на вертикальном кладбище, которое расположено в городе Сантос. На церемонии похорон Пеле, как ожидается, будут присутствовать исключительно семья и близкие друзья легенды мирового футбола. Никого из коллег футболистов, а также именитых и влиятельных бразильцев, включая президента страны, на похороны Пеле, по данным портала, не позовут.

Напомним, сайт KP.RU писал, что 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, долгие годы страдавший от онкологии.