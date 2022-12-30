Парламент ЛНР принял новую конституцию республики после вхождения в состав России Фото: Александр КОЦ

Парламент Луганской Народной Республики (ЛНР) 30 декабря 2022 года официально принял новую конституцию республики после вхождения в состав Российской Федерации.

За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих депутата. Теперь в основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.

По словам врио главы региона Леонида Пасечника, власти делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить спецоперацию.

- Я уверен, что у нас с вами самая важная мечта ...- поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир и мы одержали победу, - заявил он. Слова политика цитируют РИА Новости.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что главы четырех республик - ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона - подписали договоры о вхождении территорий в состав России. Церемония подписания прошла в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца.