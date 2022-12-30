В Минобороны Белоруссии допустили, что инцидент с украинской ракетой С-300 может быть провокацией Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник управления зенитных ракетных войск Минобороны Белоруссии Кирилл Казанцев сообщил, что одной из возможных причиной инцидента с падением украинской ракеты на территории Республики может быть сознательная провокация со стороны Киева.

- Пока по этому инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты, либо это преднамеренная провокация со стороны ВСУ, - заявил представитель военного ведомства сказал на видео, распространенном пресс-службой.

Днем ранее украинская ракета упала на территории Белоруссии. Падение ракеты произошло в промежутке с 10.00 до 11.00 в четверг, 29 декабря. Сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко был проинформирован о падении ракеты, по его поручению на данный момент на месте работает группа военных и следователей.

Позже стало известно, что в результате случившегося никто не пострадал, а С-300 сбила система ПВО Республики.