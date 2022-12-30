Американский генерал Уэсли Кларк предупредил, что подход США ведет к обескровливанию Украины Фото: REUTERS

Бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк считает, что стратегия США в украинском конфликте в результате приведет к ее постепенному обескровливанию. Об этом он рассказал на онлайн-конференции, организованной фондом "США - Украина" .

- Если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры и теряют энергетику, а также промышленный потенциал. Они лишаются финансовой основы государства. Мы способствуем этому, - признал Кларк.

Американский генерал отметил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку украинская сторона хочет восстановления своей территории, а Штаты - избежать конфликта между Россией и НАТО.

Ранее американская газета Washington Post выступила с революционным предложением: уступить Украину России и не претендовать больше на влияние в стране. В обмен Вашингтон хочет, чтобы Москва свернула сотрудничество с Китаем.