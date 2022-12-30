В России планируют разработать новую операционную систему на базе Android Фото: REUTERS

VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" намерены основать организацию, которая займется разработкой операционной системы (ОС) на базе Android и создаст альтернативу Google Mobile Services (GMS). Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с проектом.

"Минцифры подключит к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков, рассказал “Ъ” источник в правительстве. По его словам, VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой мобильной ОС на базе открытого общедоступного кода Android и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS)", - говорится в публикации издания.

"Ростелеком", выступивший инициатором разработки, занимается разработкой ОС "Аврора", который предназначен для обслуживания госсектора, поэтому планируется запустить новый проект по созданию ОС для потребителей.

"Запустить платформу мобильных сервисов для ОС на базе открытого Android будет проще, чем для ОС «Аврора»", - говорит один из источников “Ъ”.

Он уточнил, что большая часть российских приложений приспособлены разработчиками к Android, а их адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений.

"Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android, тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK", - подчеркнул источник.

В "КоммерсантЪ" напомнили, что в декабре правительство включило проект "Ростелекома" в "дорожную карту" государственный проект "Новое общесистемное ПО", нацеленный на создание национальной мобильной экосистемы на ОС "Аврора" к 2030 году. Стоимость проекта, включающий и выпуск 70 млн устройств, оператор оценил в 480 млрд руб. до 2030 года.

Напомним, Минцифры РФ официально запустило маркетплейс (интернет-магазин) российского программного обеспечения (ПО) Russoft.ru. В сентябре 2022 года к нему дали доступ в тестовом режиме.

Вместе с тем власти России намерены поощрять разработку российских программ. Правительство будет заключать соглашения с компаниями, которые внедряют у себя отечественные разработки в сфере программного обеспечения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского ПО под их потребности.