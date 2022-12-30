В Тыве запретили продажу алкоголя в новогодние каникулы

Во всех районных администрациях республики Тыва введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Фото: Shutterstock

Во всех районных администрациях республики Тыва введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», - сказано в сообщении.

Как отмечается, в новогодние каникулы полиция региона будет проверять торговые точки на предмет продажи алкоголя.

Как сообщал сайт KP.RU, январские каникулы в России продлятся 8 дней. Отдыхать начнем с 31 декабря, которое в 2022 году приходится на субботу. А выходить на работу можно будет только 9 января. В итоге - 9 законных нерабочих дней!

В Санкт-Петербурге на новогодние праздники 2023 ограничений на продажу алкоголя пока не вводили. В городе действуют стандартные правила продажи спиртных напитков. Продажа спиртосодержащей продукции будет запрещена каждый день с 22:00 до 11:00 часов. Это ограничение не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг в кафе, ресторанах и барах. Разумеется, продавать алкоголь лицам до 18 лет запрещено.