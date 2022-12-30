В Севастополе отработала система ПВО 30 декабря 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Михаил Развожаев утром 30 декабря сообщил, что в Севастополе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

- В Севастополе отработала система ПВО. Всё службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко, - написал он в своем телеграм-канале.

Также политик призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сработала система ПВО, по предварительной информации, был сбит беспилотник над акваторией. Однако местные власти заверили, что Севастополь находится под защитой моряков Черноморского флота.

А 29 декабря в Энгельсском районе Саратовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила неопознанный объект. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин. По его данным, угрозы для местных жителей нет. Позже выяснилось, что это был дрон.