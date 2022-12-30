Бирюков: В Басманном районе Москвы завершились основные работы по благоустройству

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил о завершении основных работ по благоустройству в Басманном районе столицы. Благодаря проекту выполнена основная задача - общественные пространства стали комфортнее для местных жителей. При этом удобнее будет и тем, кто приезжает сюда на работу или учебу.

«Транзитная функция улиц сохранилась, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта получилось расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха», - отметил заммэра.

Специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок улицы Спартаковская, Старая и Новая Басманные, Бакунинская, Александра Лукьянова, а также Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок, Басманный тупик и некоторые другие.

Во время благоустройства под землю спрятали воздушные кабельные линии. Благодаря этому удалось добиться улучшения визуального облика пространства и усилить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Здесь также устроили дополнительную водосточную сеть длиной 1,6 тысячи метров.

Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства столицы, по проекту расширили тротуары, общая площадь которых теперь равна 46 тысячам квадратных метров. Кроме того, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Для водителей появились парковочные карманы. Вдоль дороги поставили более 30 современных остановочных павильонов.

«Обновили систему освещения, - рассказал Бирюков. - Всего установили почти 800 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. На пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения, позволяющие пешеходу быть заметнее в темное время суток».

По его словам, Басманный район дополнительно озеленили, высадив около 120 взрослых деревьев и газон площадью почти 36 тысяч квадратных метров.