Путин подписал указ о запрете размещения в интернете и СМИ сведений о доходах

Распоряжение президента РФ будет действовать в период проведения Специальной военной операции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете размещения в интернете и СМИ информации о доходах на период проведения Специальной военной операции в Украине. Документ размещен на портале правовой информации.

"Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется", - говорится в документе.

Указ вносит корректировки в закон о противодействии коррупции, согласно которому организации и учреждения обязаны отчитываться о распределении средств.

Напомним, президент Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.