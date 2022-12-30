Во Владивостоке ввели в эксплуатацию квартал, землю на котором застройщик впервые получил на аукционе ДОМ.РФ «за долю»

Во Владивостоке введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный на участке, переданном по итогам первого аукциона ДОМ.РФ "за долю". Фото: ГК "Девелопмент-Юг"

В феврале 2023 года собственникам жилого комплекса «Айвазовский» во Владивостоке начнут выдавать ключи. Квартал уже введен в эксплуатацию – в том числе, благодаря комплексной работе ДОМ.РФ. Ранее участок под застройку девелопер ГК «Девелопмент-Юг» выиграл на первом в России аукционе «за долю».

Торги прошли в 2020 году. Застройщик получил в аренду участок площадью 2,36 га. Победитель обязан передать ДОМ.РФ площади в построенных объектах. Комплекс состоит из двух многоэтажных домов: 251 квартира, общая жилая площадь — 19,3 тысячи «квадратов» жилья. Доля помещений, которые застройщик передаст Институту развития по итогам аукциона, — 12,78%, или 42 квартиры.

ЖК возвели в районе бухты Патрокл. ДОМ.РФ не только предоставил участок, но и помог с проектным финансированием — благодаря участию собственного банка.

— Пример «Айвазовского» показывает, что комплексное применение механизмов ДОМ.РФ позволяет ускорить запуск новых проектов в регионах. Аукционы «за долю» дают застройщикам возможность существенно сократить сроки выхода на площадку и проведения строительных работ, а проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ — наращивать эффективность строительства, оптимизировав затраты девелоперов, — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Соглашение о передаче в аренду студентам и преподавателям ВВГУ 42 квартир подписали на ВЭФ-2022 генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и ректор вуза Татьяна Терентьева. Фото: ДОМ.РФ

В сентябре было подписано соглашение между Институтом развития и Владивостокским государственным университетом о передаче полученных ДОМ.РФ квартир в аренду студентам и преподавателям вуза. Сдают не пустые помещения: эти квартиры уже отделаны, их меблируют и оснастят необходимой техникой. При этом ставка аренды для новых жильцов будет доступной.

— Дома уникальны для Владивостока как по архитектуре, так и по функциональным особенностям и планировочным решениям. Мы создали современную среду под потребности каждого жителя. Уверен, «Айвазовский» станет новым символом комфорта для всего города. Проект реализуется при участии ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Благодарим всю команду госкорпорации за поддержку, — сказал вице-президент корпорации «Девелопмент-Юг», руководитель приморского филиала Петр Селиванов.

За время работы госкорпорации ДОМ.РФ на Дальнем Востоке вовлечено около 2,5 тысяч гектаров с градпотенциалом 6,8 млн квадратных метров. На этих территориях уже построено более 360 тысяч «квадратов» современного жилья.