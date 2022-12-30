Парламент ДНР принял новую конституцию республики

Парламент ДНР единогласно принял новую конституцию в составе РФ Фото: REUTERS

Парламент Донецкой Народной Республики принял новую конституцию региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в ведомстве.

"Сегодня мы являемся участниками исторического события. <...> Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет", - сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в обращении к парламенту республики.

Ранее сайт KP.RU писал, что конституции двух новых республик в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут синхронно приняты 30 декабря 2022 года.

При этом основные законы Херсонской и Запорожской областей РФ, которые стали российскими регионами одновременно с двумя республиками Донбасса, будут приняты позднее. Точные сроки пока не сообщаются.